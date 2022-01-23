Врач рассказал о лучших способах восстановления после коронавируса

Восстановиться после коронавируса поможет морской воздух Фото: REUTERS

Лучшим способом восстановления легких после коронавируса является морской воздух, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

По его словам, для тех, кто не может себе позволить отправиться к морю, есть альтернатива. Это соляная пещера или галокамера, где человек дышит воздухом, насыщенным солевыми частицами. Один часовой сеанс такой процедуры заменяет несколько дней, проведенных на море, утверждает специалист.

"Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, - пояснил Тарасенко. - Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких".

При этом не стоит принимать галотерапию как панацею, а лучше сочетать ее с другими мерами реабилитации. В частности, рекомендуется пройти от 10 до 30 сеансов пребывания в соляной пещере с интервалом не больше двух дней, уточнил эксперт.

"Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19", - подчеркнул медик.

У этой меры реабилитации после коронавируса имеются противопоказания. В частности, посещение соляной пещеры не рекомендуется при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.

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