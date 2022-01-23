Премьер Новой Зеландии Ардерн отложила свадьбу из-за новых ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн Фото: REUTERS

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала журналистам, что из-за вступления в силу новых ограничений по коронавирусу пришлось отложить свою свадьбу с возлюбленным Кларком Гейфордом, который работает ведущим популярной телепередачи о рыбалке.

"Моя свадьба не состоится, и я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобное из-за пандемии", - подчеркнула Ардерн.

Это связано с объявлением из-за сложной эпидемиологической обстановки "красного уровня тревоги", который предусматривает запрет на мероприятия, в которых участвуют более 100 человек, включая гостей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джасинда Ардерн впервые стала мамой в 2018 году, родив дочь в одной из больниц Окленда. Новорожденная девочка стала первым ребенком пары.

Счастливая мать поделилась в социальных сетях своей фотографией с ребенком, вес которого при рождении составил 3,31 кг. Она поблагодарила всех за добрые пожелания и подчеркнула, что дочка родилась здоровой.