Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире23 января 2022 5:21

Премьер Новой Зеландии Ардерн отложила свадьбу из-за новых ограничений по коронавирусу

Мероприятие было запланировано на начало 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Фото: REUTERS

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала журналистам, что из-за вступления в силу новых ограничений по коронавирусу пришлось отложить свою свадьбу с возлюбленным Кларком Гейфордом, который работает ведущим популярной телепередачи о рыбалке.

"Моя свадьба не состоится, и я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобное из-за пандемии", - подчеркнула Ардерн.

Это связано с объявлением из-за сложной эпидемиологической обстановки "красного уровня тревоги", который предусматривает запрет на мероприятия, в которых участвуют более 100 человек, включая гостей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джасинда Ардерн впервые стала мамой в 2018 году, родив дочь в одной из больниц Окленда. Новорожденная девочка стала первым ребенком пары.

Счастливая мать поделилась в социальных сетях своей фотографией с ребенком, вес которого при рождении составил 3,31 кг. Она поблагодарила всех за добрые пожелания и подчеркнула, что дочка родилась здоровой.