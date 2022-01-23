Танкер с 700 тоннами мазута и семью россиянами на борту загорелся в Черном море

К настоящему времени визуальных признаков пожара на танкере нет Фото: REUTERS

Возгорание произошло на танкере Almuntazah, который перевозил по Черному морю 700 тонн мазута. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию экстренных служб.

"В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании", - говорится в сообщении.

На судне находился экипаж, состоящий из семи россиян. Их эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Никто не пострадал.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке. Его моторный отсек задраен. Судно оборудовано автоматическими средствами пожаротушения. К настоящему моменту визуальных признаков возгорания не наблюдается.

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