Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации с "омикроном" привитых "Спутником V"

Известные случаи госпитализации с "омикроном" привитых "Спутником V" отсутствуют Фото: Ксения Высотина

Нет данных ни об одном случае госпитализации вакцинированного "Спутником V" пациента со штаммом "омикрон", заявил "Интерфаксу" директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Российской академии наук (РАН) Александр Гинцбург.

"Судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже", - констатировал Гинцбург.

По его словам, лабораторные исследования также подтверждают "очень даже неплохую эффективность" российской вакцины.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург подчеркнул, что остановить пандемию поможет только коллективный иммунитет. Он должен составить 75-80%.

Напомним, ученые не нашли научных предпосылок к тому что пандемия коронавирусной инфекции закончится на штамме "омикрон".