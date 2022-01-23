В ЛНР заявили, что диверсанты ВСУ похитили сотрудника Народной милиции

Военнослужащий Народной милиции ЛНР сообщил о подозрительной активности, после чего пропал Фото: REUTERS

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили человека на территории Луганской народной республики (ЛНР) в районе Светлодарской дуги, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в воскресенье, 23 января 2022 года. Его словам приводит Луганскинформцентр.

По его словам, в субботу сотрудник Народной милиции патрулировал территорию и обратил внимание на подозрительную активность в лесополосе, о чем тут же доложил начальству.

"В ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника вглубь республики", - уточнил Филипоненко.

Он подчеркнул, что действия украинских силовиков нарушают дополнительные соглашения по контролю за соблюдением перемирия, в том числе касательно запрета разведывательно-диверсионных действий.

Представитель Народной милиции ЛНР призвал международных наблюдателей зафиксировать факт нарушения перемирия Киевом и содействовать возвращению военнослужащего.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к российскому лидеру о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отмечается в документе, такое решение даст основания "для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов республик от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к их жителям". Кроме того, считают парламентарии, это положит начало международному признанию ДНР и ЛНР.