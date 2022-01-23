Синоптик Тишковец предупредил, что сугробы в Москве вырастут до полуметра

Сугробы в Москве к концу января вырастут до полуметра Фото: REUTERS

Сугробы в Москве в до конца января 2022 года достигнут полуметровой высоты, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"В столице январь стал довольно снежным - уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен, - констатировал Евгений Тишковец. – В осадкомеры попало 114 процентов месячной нормы, а высота снежного покрова в полтора раза превышают многолетнюю норму".

Согласно прогнозу метеоролога, выпадение осадков продолжится, в результате чего к концу месяца высота сугробов достигнет полуметра. Сейчас этот показатель оценивается в 46 сантиметров.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москву и Московскую область в начале следующей недели вернутся морозы.