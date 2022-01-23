Умер Расми Джабраилов, актер из сериалов "Марш Турецкого" и "Моя прекрасная няня"

Расми Джабраилов / Фото: Московский академический театре имени Маяковского

Умер режиссер, актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом сообщает на своей странице в Instagram Московский академический театре имени Маяковского, на сцене которого деятель культуры выступал на протяжении 20 последних лет.

"Горе. Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов, - говорится в сообщении. - Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата".

Расми Джабраилов в 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1961-м – режиссерский. С 1962 по 1964 годы был режиссером в нескольких театрах Дагестана и Тульской области, после чего отправился в Москву уже в качестве актера.

С 1964 года служил в Театре на Таганке. 1993 года - артист "Содружества актеров Таганки". В 2002 году перешёл в труппу Московского академического театра имени Маяковского, на сцене которого играл до последних своих дней.

На счету Джабраилова также порядка 80 ролей в кино и сериалах. Так, в сериале "Моя прекрасная няня" Расми Джабраилов сыграл бизнесмена Зубанова, а в "Марше Турецкого 2" - Обушахмина, приятеля сотрудника ФСБ Аничкина.

Награжден Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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