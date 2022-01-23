В России 23 января 2022 выявлено 63 205 случаев заболевания коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России было выявлено 63 205 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это суточный максимум с начала пандемии.

Общее число заразившихся инфекцией за все время пандемии в стране, по данным на 23 января 2022 года, увеличилось до 11 108 191 человека.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве - там за день прирост составил 17 528 пациентов. Второе место занимает Санкт-Петербург – там заразились 9535 человек, на третьем месте по числу новых заболевших Подмосковье, где заболели еще 7056 жителей.

За сутки случаи заболевания "омикроном" выявлены во всех 64 регионах страны. На "дельту" все еще приходится больше половины заражений – 51,4%.

Также зафиксированы еще 679 летальных исхода из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции в России с начала пандемии умерли 326 112 человек.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 23 045 пациентов, всего же число выздоровевших от коронавируса в России достигло 10 023 622.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова в докладе президенту страны Владимиру Путину на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года, заявила, что России не избежать нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.