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Экономика23 января 2022 10:28

Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала геополитику причиной высоких цен на газ

В Евросоюзе уверены, что ситуацию усугубляет напряженность в отношениях стран
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Одна из причин роста цен на газ - геополитическая напряженность, уверена Кадри Симсон

Одна из причин роста цен на газ - геополитическая напряженность, уверена Кадри Симсон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из причин роста стоимости газа в Европе – геополитическая напряженность, заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе брифинга по итогам неформальной встречи министров энергетики участников Евросоюза.

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", - уточнила Симсон.

Она также обратила внимание, что высокие котировки голубого топлива ударили и по бизнесу, и по обычным потребителям, так как отразились на тарифах.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что резкое повышение цен на газ в Европе связано с манипуляциями российской компании "Газпром". Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 18 января 2022 года.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет. Заявления об обратном заместитель председателя правительства назвал попытками "переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей".