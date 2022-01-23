Еврокомиссар по энергетике Симсон назвала геополитику причиной высоких цен на газ

Одна из причин роста цен на газ - геополитическая напряженность, уверена Кадри Симсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из причин роста стоимости газа в Европе – геополитическая напряженность, заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе брифинга по итогам неформальной встречи министров энергетики участников Евросоюза.

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", - уточнила Симсон.

Она также обратила внимание, что высокие котировки голубого топлива ударили и по бизнесу, и по обычным потребителям, так как отразились на тарифах.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что резкое повышение цен на газ в Европе связано с манипуляциями российской компании "Газпром". Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 18 января 2022 года.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет. Заявления об обратном заместитель председателя правительства назвал попытками "переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей".