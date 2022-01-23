Хоккеист Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Лидер и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ. Как сообщает сайт "КП-Спорт" Он помог своей команде обыграть "Оттаву" в овертайме со счетом 3:2, отметившись дублем в основное время.

Первой звездой стал форвард "Рейнджерс" Крис Крайдер. На его счету сразу четыре результативных действия в матче с "Аризоной" (7:3) – три заброшенных шайбы и голевая передача.

Замкнул тройку лучших игроков по итогам игрового дня нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайталь, который в игре против "Калгари" (5:3) отметился дублем и двумя результативными передачами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Овечкин занял первое место в рейтинге НХЛ по числу продаваемых игровых свитеров за 2021 год. За уходящий год американские болельщики чаще всего приобретали джерси 36-летнего россиянина.

Овечкин стал единственным представителем России в этом списке. Кроме него популярность среди фанатов хоккея с шайбой имеют свитеры Сидни Кросби, Марка-Андре Флери, Остона Мэттьюса, Коннора Макдэвида, Патриса Бержерона, Кэри Прайса, Натана Маккиннона, Давида Пастрняка и Патрика Кейна.