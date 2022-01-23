Ученые центра "Вектор" выяснили, что "омикрон" медленнее убивает клетки, чем другие штаммы

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Ученые новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" исследовали воздействие нового штамма омикрон на культуру клеток Vero E6 и пришли к выводу, что он убивает их значительно медленнее, чем его предшественники. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, если другие штаммы приводили к массовой гибели клеток на шестые сутки, то аналогичный срок воздействия "омикрона" приводил к состоянию, которое идентично воздействию "дельты" и прочих в течение 2-3 дней.

Как сообщает сайт "КП-Новосибирск", ученые "Вектора" также выяснили, на каких поверхностях новый штамм коронавируса быстрее умирает. Быстрее всего этот вариант ковида теряет свою активность на керамике. Для этого ему нужно менее 24 часов.

Для определения заразности "омикрона" специалисты провели несколько экспериментов. Они изучали жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов).