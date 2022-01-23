Захарова заявила, что возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство получило запрос на визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву. На данный момент эта возможность прорабатывается по дипломатической линии.

"Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в РФ - прим.ред) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается", - сказала Захарова в эфире "Россия 1".

Стоит отметить, что Лиз Трасс вступила в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года. Главы дипломатии Соединенного Королевства в последний раз были в России в декабре 2017 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Великобритании призвало британские власти прекратить эскалацию вокруг Украины. Вместо этого российская сторона предложила партнерам внести вклад в реальные дипломатические усилия.