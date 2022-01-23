В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против митингующих за отмену санитарных мер

Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих. Фото: кадр видео

Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и водомет на акции протеста в городе. Десятки тысяч митингующих вышли на улицы с призывами отменить санитарно-карантинные меры в столице Бельгии.

Как говорится в сообщении издания Le Soir, полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в правоохранителей предметы - петарды и бутылки. Всего на митинге журналисты насчитали около 50 тысяч человек. В ходе столкновений с полицией несколько манифестантов также пытались прорвать оцепление стражей порядка, но безуспешно. Около 10 человек были задержаны.

Отмечается, что протестующие также потребовали отставки правительства, так как жесткие санитарно-карантинные меры, по их мнению, нарушают конституцию королевства.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, где ожидается оглашение решения по делу политику.