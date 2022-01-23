Президент Армении Армен Саркисян. Фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте, на решение Саркисяна повлияла ситуация во внутренней и внешней политике.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента Республики после активной работы на этой должности в течение почти четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - пояснил решение уйти Саркисян.

Как отметил глава государства, Армения сейчас переживает непростые времена и нуждается в национальном единстве.

"Институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов", - подчеркнул Саркисян.

Он поблагодарил соотечественников за "терпение и мужество", а коллег за работу.

Как ранее писал сайт kp.ru, кабинет министров Армении принял решение об участии подразделения вооруженных сил этой страны в миротворческих операциях за пределами республики.