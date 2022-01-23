Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа Фото: REUTERS

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в воскресенье, 23 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию того, как это происходило, вел сайт NASA.

Грузовой корабль Dragon доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, среди которых результаты научных экспериментов. Предполагается, что он приводнится в Атлантическом океане неподалеку от штата Флорида примерно через сутки посте отстыковки.

В космосе грузовой корабль пробыл с 21 декабря 2021 года. Он был запущен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon.

Как ранее писал сайт kp.ru, отсек российского модуля Международной космической станции «Звезда» могут изолировать, если в модуле продолжится утечка воздуха. Об этом в четверг 18 января сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.