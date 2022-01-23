Канцлер ФРГ заявил, что вопроса вступления стран Восточной Европы в НАТО нет на повестке дня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

На повестке дня НАТО нет вопроса о вступлении в альянс новых стран Восточной Европы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как отметил немецкий политик в интервью газете Suddeutsche Zeitung, требование России о невступлении Украины в НАТО, которое было отражено в гарантиях безопасности, не имеет смысла. По словам Шольца, альянс и без этого не собирался принимать новых членов из стран Восточной Европы, однако гарантий нерасширения НАТО дать не может.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший генсек НАТО Яап де Хоп Схеффер считает, что в ближайшее время Украине не сможет стать новым членом НАТО.