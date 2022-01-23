Россияне рассказали, сколько денег потратили на путешествия в новогодние каникулы Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис для путешествий OneTwoTrip выяснил у россиян, сколько денег они потратили на путешествия в новогодние каникулы и сколько времени потратили на отдых.

Сколько россияне заплатили за путешествия:

От 25 тыс. до 50 тыс. рублей - 34,5%,

От 50 до 100 тысяч рублей - 23,8%,

До 25 тыс.руб - 19%,

От 100 до 200 тыс.руб - 18%,

Свыше 200 тыс.руб - 4,7%.

У большинства респондентов потраченная сумма совпала с ожиданиями и они не вышли за пределы бюджета. Таких оказалось 56%. А вот тех, кто не уложился в бюджет и потратил больше денег было 44%.

Длительность новогодних туров:

Недельный – 40%,17,3%,

Два дня - 14%,

Восемь и десять дней -10,4%,

Более 10 суток - 3,5% респондентов.

Большинство россиян (68%) предпочитали путешествовать по стране. А 32% смогли вырваться за границу.

Всего в исследовании приняли участие 1890 человек, сообщает RT.

Стоит отметить, что в России появилась нова система скидок для туристов. На горнолыжном курорте Шерегеш в тестовом режиме стартовала программа лояльности для туристов из Кузбасса. Скидки, которые смогут получать ее участники, составят от пяти до двадцати процентов, рассказывает "Российская газета".

Тем временем, после выхода с новогодних каникул, с 10 по 18 января, в 2,5 раза вырос спрос на защитные маски с фильтром, также в два раза у россиян выросла популярность трёхслойных масок, передает Life.