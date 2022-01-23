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Политика23 января 2022 18:00

Генсек ОДКБ заявил, что военная активность НАТО в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности

Для обеспечения безопасности страны могут найти другие, менее агрессивные способы, уверен Зась
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась призвал снижать градус напряженности

Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась призвал снижать градус напряженности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз", - заявил Зась в эфире телеканала ОНТ.

Как отметил генсек ОДКБ, на данный момент важно снижать градус противостояния и напряженности. Для обеспечения безопасности страны могут найти другие, менее агрессивные способы, уверен Зась.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе Кремля.