Генсек ОДКБ заявил, что военная активность НАТО в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности

Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась призвал снижать градус напряженности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз", - заявил Зась в эфире телеканала ОНТ.

Как отметил генсек ОДКБ, на данный момент важно снижать градус противостояния и напряженности. Для обеспечения безопасности страны могут найти другие, менее агрессивные способы, уверен Зась.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе Кремля.