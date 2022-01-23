Инфекционист Минздрава оценил ситуацию с развитием «омикрона» в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России вот уже несколько дней подряд данные о заболеваемости коронавирусом бьют рекорды. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил, кто имеет шанс перенести заболевание легкой форме.

Пока новый штамм ковида пугает не столько тяжестью, сколько быстротой распространения.

По словам эксперта, болезнь будет протекать в более мягкой форме у тех, кто уже был вакцинирован. Это категория людей, имеющая базовый иммунитет к болезни.

Надо отметить, что даже среди невакцинированных лиц доля тяжелый случаев «омикрона» невысока.

-Она ниже, чем при дельта-инфекции, но тем не менее всё-таки высока. И нас здесь больше пугает то, как быстро будет нарастать заболеваемость, - комментирует Life Чуланов.

Инфекционист не исключает, что при дальнейших всплесках заболеваемости «абсолютное количество заболевших будет большое».

Пока с «омикроном» попадают в больницу реже, чем с "дельтой".

Новая мутация активно поражает молодежь и детей, но и для старших возрастных групп он также опасен.

В свою очередь директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил, почему российская вакцина «Спутник V» дает титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами Pfizer.

Привитые пациенты при заражении переносят инфекцию без тяжелых случаев.

А вот в скорое окончание пандемии он не верит и полагает, что чем больше штамм распространяется, тем больше шанс на его дальнейшую мутацию, передает телеканал "360".