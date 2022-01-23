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В мире23 января 2022 18:58

National Interest: в 2040 году может начаться кровавая война, которая приведет к распаду США

Как пишет Кац, к тому времени Соединенные Штаты будут "в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому"
Наталья СМИРНОВА
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Журналист опасается, что США ждет гражданская война

Журналист опасается, что США ждет гражданская война

Фото: REUTERS

Обозреватель американской газеты National Interest Марк Кац опасается, что менее, чем через 20 лет, США ожидает гражданская война. По мнению журналиста, она может привести к крайне тяжелым последствиям, вплоть до распада страны.

Как пишет Кац, к тому времени Соединенные Штаты будут "в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому". При этом белые американцы, по его мнению, не захотят добровольно уступить власть "цветным", вместо этого попытавшись силой сохранить свое доминирующее положение.

Как считает колумнист, при худшем сценарии эти события приведут к гражданской войне и распаду государства. А другие страны, воспользовавшись ситуацией, займут место США на международной арене, уверен Кац.

Как ранее писал сайт kp.ru, газета Le Figaro опубликовала репортаж корреспондента Николя Барот с места учений НАТО в Прибалтике. В статье говорится, что альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.