В Черновицкой области Украины расследуют два вооруженных нападения на пограничников

Один пограничник в результате нападения скончался Фото: REUTERS

На Украине расследуют два вооруженных нападения на пограничников в Черновицкой области. В результате одного из них военный погиб. Второй пограничник получил ранение и находится в госпитале.

Первый инцидент произошел 21 января вблизи украинско-румынской границы в Черновицкой области. Там нашли тело украинского военнослужащего с огнестрельным ранением.

Второй случай произошел спустя два дня, 23 января. Как сообщил спикер областного пограничного отряда Сергей Бровко, на этот раз пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку, но выжил.

"Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", - рассказал Бровко украинскому изданию "Общественное".

Подробности нападений пока не разглашаются. Расследованием занимаются сотрудники правоохранительных органов Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что вблизи от Славянска был замечен реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган". Он был переброшен в этот регион украинскими военными, сообщают в ДНР.