Политологи назвали отставку Саркисяна «взвешенной тактикой» и предположили его дальнейшие шаги

Глава Армении 23 января сообщил о своем уходе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку и это, по мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, обдуманное и последовательное решение.

Политолог отмечает, что на такой шаг его могла подтолкнуть работа с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Они никогда не были членами одной команды, но при этом глава государства нес прямую ответственность за все принимаемые решения. В том числе и за те, с которыми был не согласен.

Это может объяснить решение об уходе, которое принято 23 января 2021 года.

Одной из последних каплей стало подписанное трехстороннее соглашение о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Решение, принятое Пашиняном, раскололо жителей страны.

Глава государства по умолчанию « легитимизировал эти решения».

- Но он думает о будущем, и, что бы он ни говорил, его главная цель — размежеваться с Пашиняном, — заявил Калачев в беседе с телеканалом «360».

Политолог уверен, что в сложившихся условиях Пашиняну предстоит решить множество острых вопросов и победить следующие выборы ему будет непросто.

- Отставка Саркисяна — это не эмоциональный порыв, а взвешенная тактика на будущее, - отмечает эксперт.

При этом он подчеркивает, что Саркисян занял очень принципиальную позицию, в Пашиняна, который в глазах Турции и Азербайджана имеет статус «договороспособного политика». А вот в глазах населения своей страны – «он надолго останется национальным предателем».

Пост президента Армен Саркисян занимал с 9 апреля 2018-го года.

Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков согласен, что отставка Саркисяна вполне логична.

- Должность президента там - чисто декоративная. Так же как, например, и в соседней Грузии. Он не является значимой фигурой. Не может реально влиять на процессы, идущие в стране, - сказал политолог kp.ru.

Дирeктор Цeнтра политичeского анализа Павел Данилин в эксклюзивном интервью Пятому каналу обозначил вероятные причины ухода президента Армении Армeна Саркисяна в отставку.

«У Саркисяна eсть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности. Думаю, что он мыслит о том, чтобы получить в свои руки реальную, а не номинальную власть, которая сейчас есть у президента Армении. Очевидно, что сeйчас прeмьeр-министр имеет все рычаги власти, а на президента обрушивается много негатива из-за действий премьера», — заявил политолог.

Ранее Армен Саркисян отметил, что как президент, не обладает необходимыми инструментами «для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики».

Этим он объяснил свое решение уйти в отставку, сообщает RT.