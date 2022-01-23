Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто23 января 2022 20:13

Автоэксперты объяснили, какой вред машине может нанести езда по заснеженным дорогам

Сугробы в Москве пока только растут
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Автоэксперты объяснили, какой вред машине может нанести езда по заснеженным дорогам

Автоэксперты объяснили, какой вред машине может нанести езда по заснеженным дорогам

Фото: Архив "КП"

В Москве выпало рекордно много снега в январе, а до конца месяца высота снежного покрова вырастет еще больше, прогнозируют синоптики.

При этом сугробы по колено не только доставляют неудобства пешеходам и коммунальным службам, но и могут нанести некоторый ущерб автомобилям. Автоэксперты объяснили, какой именно.

Вода под капотом

В морозную погоду снег с легкостью может оказаться под капотом автомобиля. Иногда белый налет лежит ровным слоем на крышках навесного оборудования. Неприятности возможны, когда все это начинает таять.

Вода проникает внутрь крышек, скапливается в проводах, разъемах датчиков и других труднодоступных местах.

Стоит машине остановиться, как через некоторое время жидкость замерзает и может порвать резиновые прокладки, уплотнители и другие детали.

Не исключены сбои в работе датчиков, а при самом худом варианте – АКПП.

Снег в арках

Это еще одна проблема заснеженных дорог. Когда машина преодолевает большие расстояния, то в арках образуются настоящая снежная корка, избавиться от которой не так просто.

Когда колеса попадают на лежачий полицейский или другие неровности, то «со скрежетом царапают пороги».

А при самом плохом варианте кусок наледи может угодить в щель между покрышкой и краем подкрылка. Такая ситуация настоящая беда, ведь вывернуть колесо обратно почти невозможно, а значит есть риск устроить аварию, сообщает сайт Profile.ru.

Проблемы с ШРУСами

Езда по сугробам настоящая проблема для ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), через которые передается крутящий момент от коробки передач к колесам.

Снег забивается в них, тает и превращается в воду и заливает резиновые пыльники, в которых потом образуются микротрещины.

Со временем въевшийся в резину лед сковывает пыльник, материал теряет свою эластичность и примерзает к подвижной части вала. Все это сокращает жизненный цикл узла.