Автоэксперты объяснили, какой вред машине может нанести езда по заснеженным дорогам Фото: Архив "КП"

В Москве выпало рекордно много снега в январе, а до конца месяца высота снежного покрова вырастет еще больше, прогнозируют синоптики.

При этом сугробы по колено не только доставляют неудобства пешеходам и коммунальным службам, но и могут нанести некоторый ущерб автомобилям. Автоэксперты объяснили, какой именно.

Вода под капотом

В морозную погоду снег с легкостью может оказаться под капотом автомобиля. Иногда белый налет лежит ровным слоем на крышках навесного оборудования. Неприятности возможны, когда все это начинает таять.

Вода проникает внутрь крышек, скапливается в проводах, разъемах датчиков и других труднодоступных местах.

Стоит машине остановиться, как через некоторое время жидкость замерзает и может порвать резиновые прокладки, уплотнители и другие детали.

Не исключены сбои в работе датчиков, а при самом худом варианте – АКПП.

Снег в арках

Это еще одна проблема заснеженных дорог. Когда машина преодолевает большие расстояния, то в арках образуются настоящая снежная корка, избавиться от которой не так просто.

Когда колеса попадают на лежачий полицейский или другие неровности, то «со скрежетом царапают пороги».

А при самом плохом варианте кусок наледи может угодить в щель между покрышкой и краем подкрылка. Такая ситуация настоящая беда, ведь вывернуть колесо обратно почти невозможно, а значит есть риск устроить аварию, сообщает сайт Profile.ru.

Проблемы с ШРУСами

Езда по сугробам настоящая проблема для ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), через которые передается крутящий момент от коробки передач к колесам.

Снег забивается в них, тает и превращается в воду и заливает резиновые пыльники, в которых потом образуются микротрещины.

Со временем въевшийся в резину лед сковывает пыльник, материал теряет свою эластичность и примерзает к подвижной части вала. Все это сокращает жизненный цикл узла.