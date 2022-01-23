На Украине слова премьера Баварии о России сочли "вредными" для отношений Киева и Берлина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова премьера Баварии Маркуса Зёдера о России вредят отношениям Киева и Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

- Они (высказывания Зёдера) наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии РФ против Украины, - цитирует его слова "РБК-Украина".

Пресс-секретарь дипломатического ведомства также добавил, что главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России. А подыгрывать ему - значит позволить подрывать безопасность не только Украины, но и стран Европы, сказал Николенко.

Ранее Зёдер высказывался о России. По его мнению, РФ "сложный партнер, но не враг".

Как писал сайт Kp.ru, в Кремле уже неоднократно заявляли, что российская сторона не намерена ни на кого нападать, в том числе и не планирует "вторгаться" на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Он также предложил задуматься над словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны убраться из Киева в Россию.