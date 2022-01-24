Блинкен заявил о планах США помогать Украине наращивать оборонный потенциал Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен содействовать Украине в вопросах наращивания оборонного потенциала одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS.

- В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине, - заявил американский госсекретарь.

Также, отвечая на вопрос, допускает ли он, что российская сторона может пытаться "выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения", Блинкен ответил: "Именно поэтому ... мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения".

Напомним, 22 января на Украину поступила первая партия дополнительной военной помощи от США, которая содержит около 90 тонн летального оружия. Таким образом Вашингтон показал "приверженность укреплению обороноспособности" Незалежной.

Что касается вопроса о "российской агрессии", что в Кремле заявляли, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит только на территории страны.