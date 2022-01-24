Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях Фото: Александр КОЦ

Латвийские инспекторы с 24 по 29 января 2022 года будут посещать российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях. Это необходимо для оценки масштабов военной деятельности, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, ранее Россия дала согласие на проведение данной инспекции специалистами из Латвии.

- Латвия проведет на территории России инспекцию ... в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, - объяснил Рыжков. Он также добавил, что определенный Латвией район расположен в Брянской и Смоленской областях, он охватывает площадь 13,2 тысячи кв. километров.

Кроме этого, Рыжков рассказал, что такие инспекции проводятся для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района.