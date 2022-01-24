Госдеп: Киев получил от США оборонную помощь на сумму 200 миллионов долларов Фото: REUTERS

Украина уже получила оборонную помощь от США на сумму 200 миллионов долларов. при этом, американская сторона готова к увеличению такой поддержки. Об этом рассказал высокопоставленный представитель госдепа.

- Накануне на Украину было доставлено оборудования на 200 миллионов долларов, - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.

Ранее сайт Kp.ru писал, что 24 января Украина приняла самолёт со со второй партией военной помощи США. Воздушное судно прибыло в "Борисполь" в воскресенье, а первая партия вооружения с 90 тоннами оружия прибыла еще 22 января.

В конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов, сообщал телеканал CNN. В частности речь шла о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения.