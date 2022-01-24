В Польше задержали туристку из Нидерландов за нацистское приветствие у ворот бывшего концлагеря Фото: REUTERS

В Польше сотрудники полиции задержали туристку из Нидерландов за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

По данным правоохранительные органов, женщина в общественном месте демонстрировала "жесты гитлеровского приветствия".

- Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским 29-летнюю гражданку. Задержанная демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью "Arbeit macht frei", которые расположены на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, - сказано в сообщении местной полиции.

Отмечается, что женщина уже призналась в содеянном. Она объяснилась свои действия позированием для фото, которые позже охарактеризовала как "глупую шутку". К слову, фотографировал туристку ее супруг. Теперь мужчина допрошен в качестве свидетеля.

Что касается судьбы гражданки из Нидерландов, то ей за публичную пропаганду нацизма грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.