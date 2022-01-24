Ученый Исаев назвал глаза "воротами" для проникновения омикрона в организм Фото: Иван МАКЕЕВ

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев предупредил, что штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза.

По его мнению, одним из симптомов инфицирования является конъюнктивит. Об этом ученый рассказал ТАСС.

- По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон". Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза, - заявил Исаев.

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Отечественные вакцины доказали свою безопасность и эффективность в борьбе с распространением covid-19. Прививка позволяет минимизировать риски заражения и снижает вероятность тяжелого течения болезни у пациентов.

По состоянию на 21 января в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 64,4%. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета. Это Севастополь, где этот показатель составляет 90,5 %, Санкт-Петербург с 84,6 % коллективного иммунитета, Карелия, где он достиг 83 % и Чукотка с 80,6 % коллективного иммунитета.