Минобороны ОАЭ заявило о перехвате двух ракет, запущенных по Абу-Даби

В направлении Абу-Даби выпустили две ракеты Фото: REUTERS

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили две ракеты, выпущенных в направлении Абу-Даби, сообщает Министерство обороны государства.

По предварительной информации оборонного ведомства, к атаке на город причастны мятежниками-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах".

Ракеты уничтожены. Их обломки упали в нескольких районах эмирата Абу-Даби. К счастью, никто не пострадал.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты опубликовали видео американского авиаудара в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей, из них семеро детей.

Кадры были сняты с двух беспилотников. Они запечатлели момент атаки на автомобиль. На записи видно, что удар пришелся по въезжающей во двор белой машине.

Напомним, аналитик американского Лексингтонского института Сара Уайт призвала НАТО быть готовым к "нейтрализации" Калининграда в случае гипотетического военного конфликта с Россией.