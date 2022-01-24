Летные испытания второго образца российского дрона "Охотник" планируют начать в июле 2022

Испытания второго образца "Охотника" планируют начать в 2022 году Фото: Википедия

Второй образец нового российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" готовится к летным испытаниям. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, они запланированы на июль 2022 года.

Новый аппарат получил плоское сопло. По оценкам специалистов, это снизит его заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Дальность полета - 5 - 6 тыс. километров. Вес - 20 - 25 тонн (включая почти 3 тонны ракет или бомб). Размах крыльев - 19 метров, длина - 14 метров. Максимальная скорость на малой высоте - 1,4 тыс. километров.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Охотник" спроектирован по схеме "летающее крыло" с использованием технологий малозаметности по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого. Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе.

Напомним, о возможностях беспилотника написал американский военный обозреватель Крис Осборн в своей статье под названием "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности".

Автор утверждает, что новые технологии позволяют "Охотнику" работать совместно с самолетом Су-57, то есть пилот может управлять дроном прямо из самолета. Причем летательные аппараты могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит самолету Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника

По словам автора статьи, такие возможности российского беспилотника должны вызывать серьезную обеспокоенность у конкурентов из США.