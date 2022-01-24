Кадыров заявил, что экс-судью Янгулбаева будут искать с соблюдением закона

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, покинувшего Россию с дочерью после задержания жены, будут искать с соблюдением закона. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены, - написал Кадыров. - И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью после того, как его жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде.

Мусаеву доставили в спецприемник МВД РФ по Чеченской Республике. Об этом 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Напомним, Рамзан Кадыров заявил, что силовики, задержавшие Мусаеву, "совершали законные и согласованные оперативные действия". По словам Кадырова, "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму и поддерживают его".

Глава Чеченской республики подчеркнул, что правоохранительные органы честно выполнили свою работу в соответствии с процессуальным законодательством. Кроме того, действия чеченских силовиков были согласованы с полицейскими из Нижегородской области, где осуществлялось мероприятие по аресту супруги бывшего судьи.

Он также обратил внимание, что перед задержанием Янгулбаевых три раза просили явиться в полицию через повестку.