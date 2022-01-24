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В мире24 января 2022 6:20

Депутат Рады «потерял» 13 областей Украины во время поздравления с Днем Соборности

Позже парламентарий удалил свой пост, заменив его на другой
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Украинский депутат «потерял» 13 областей страны во время поздравления с Днем Соборности

Украинский депутат «потерял» 13 областей страны во время поздравления с Днем Соборности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко ошибся, поздравляя граждан Украины с Днем Соборности.

- Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья, — написал парламентарий в своем поздравлении на странице в Facebook.

Отметим, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатье — на западе Украины. Таким образом, в своем поздравлении политик «потерял» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.

Позже парламентарий удалил свой пост, заменив его на другой. В новом поздравлении Тищенко назвал Украину «единой, сильной и независимой державой».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что для вступления Киева в Евросоюз и НАТО незалежной необходимо избавиться от нескольких выражений. Захарова обратила внимание на слова Зеленского, который заявил, что для вступления Киева в Евросоюз и НАТО необходимо избавиться от таких выражений, как «не дай Бог», а также «это не для нас» и «это невозможно». В ответ дипломат предложила раскрыть украинскому «главную тайну», которая говорит о том, что машина едет быстрее, если колеса выкрасить в красный цвет.