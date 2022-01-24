Депутат Госдумы Нилов призвал повысить выплаты по уходу за престарелыми до МРОТ

Ярослав Нилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы России Ярослав Нилов направил главе Минфина Антону Силуанову письмо, в котором предложил увеличить выплаты по уходу за престарелыми и расширить число получателей пособия. Об этом сообщает RT.

Предлагаемые поправки в законодательство предусматривают повышение суммы выплаты до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Нилов напомнил, что пособие в 1200 рублей ввели в 2008 году и с тех пор сумма не менялась. Сейчас этого едва ли хватит, чтобы даже покрыть транспортные расходы, отметил парламентарий.

Кроме того, предлагается включить одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты. В настоящее время получателями являются люди, ухаживающие за одинокими пенсионерами старше 80 лет, инвалидами I группы и людьми, имеющими соответствующее заключение медиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство труда и социальной защиты России предложило ввести в стране новый порядок выявления людей, которые нуждаются в соцподдержке государства. Информацию о россиянах с низкими доходами или тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, будут получать по межведомственным каналам.

Если подготовленный Минтрудом проект постановления правительства примут, то уже с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет активно выявлять нуждающихся в помощи граждан и предлагать им обратиться за пособиями.