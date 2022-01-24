Японский журналист заявил, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии»

В Японии заявили, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии» Фото: "КП" Архив

Журналист японского издания «Тюнити симбун» полагает, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии».

Автор считает, что так Москва пытается защитить свои атомные подлодки с баллистическими ракетами от нападения противника. Кроме того, Россия использует Охотское море как форпост, чтобы не дать противнику подойти к своим границам, отметил он.

В статье также упоминается поселок Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота. В частности, отмечаются хорошие условия для жизни, созданные там.

- Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», — отмечается в материале.

Ранее газета Le Figaro опубликовала репортаж корреспондента Николя Барот с места учений НАТО в Прибалтике. В статье говорится, что альянс усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией. Отмечается, что в маневрах принимают участие французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В статье автор пишет и о том, что российская сторона осуждает учения в данном регионе, но альянс же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении НАТО.