Порошенко связал запрет на его выезд из страны с "политическим решением" Зеленского

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением по поводу запрета на выезд из страны в связи с обвинением в государственной измене.

На своей странице в социальной сети Facebook Порошенко связал это с умышленным препятствованием его политической деятельности со стороны действующего украинского президента Владимира Зеленского.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд из Украины и сорвать все мои международные встречи, - написал Порошенко. - И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти".

Как ранее писал сайт kp.ru, государственное бюро расследований Украины заявило, что в уголовном деле Петра Порошенко о государственной измене отсутствует политический подтекст. Об этом в пятницу 14 января заявила во время брифинга пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Напомним, в ноябре 2021 года СБУ начала проверку причастности Порошенко к госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Позднее бывший президент Украины получил статус подозреваемого. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам Порошенко назвал возбуждение в отношении него уголовного дела "сумасшествием".