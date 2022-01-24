Бастрыкин проверит, почему следователи закрыли дело в Московской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о проведенных следственных действиях и принятом процессуальном решении по фактам заявлений жителей коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области.

- Следственными органами ГСУ СК России по Московской области ранее расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. Теперь ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, - сообщили в СК России.

Ранее в ряде СМИ появились материалы о том, что жители коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области пострадали от махинаций компании-застройщика ЗАО "Отрадное-Запад". Согласно опубликованным материалам в проектных документах определена придомовая территория, которая является собственностью жильцов. Но когда жильцы приобрели недвижимость, компания-застройщик перемежевала земельные участки и большая часть территории стала принадлежать третьим лицам.

Следователям центрального аппарата СК России придется тщательно изучить материалы областных коллег и поставить в этом деле точку.