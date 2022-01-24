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Общество24 января 2022 7:20

Бастрыкин проверит, почему следователи закрыли дело в Московской области

В СМИ появились свидетельства возможного нарушения прав жителей поселка в Московской области
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о проведенных следственных действиях и принятом процессуальном решении по фактам заявлений жителей коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области.

- Следственными органами ГСУ СК России по Московской области ранее расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. Теперь ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, - сообщили в СК России.

Ранее в ряде СМИ появились материалы о том, что жители коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области пострадали от махинаций компании-застройщика ЗАО "Отрадное-Запад". Согласно опубликованным материалам в проектных документах определена придомовая территория, которая является собственностью жильцов. Но когда жильцы приобрели недвижимость, компания-застройщик перемежевала земельные участки и большая часть территории стала принадлежать третьим лицам.

Следователям центрального аппарата СК России придется тщательно изучить материалы областных коллег и поставить в этом деле точку.