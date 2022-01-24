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Политика24 января 2022 7:32

Сенатор Цеков связал эвакуацию части дипмиссии США из Украины с подготовкой военной провокации

Политик напомнил, что США и НАТО оказывают военную помощь Незалежной
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
В Совфеде считают, что эвакуация части дипмиссии США из Украины связана с подготовкой военной провокации

В Совфеде считают, что эвакуация части дипмиссии США из Украины связана с подготовкой военной провокации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что эвакуация части дипмиссии Соединенных Штатов Америки из Киева говорит о подготовке военной провокации со стороны Запада.

- Эвакуация США части своей дипмиссии может свидетельствовать о подготовке Вашингтоном и их союзниками военной провокации на Украине, — цитирует политика РИА Новости.

Он также напомнил, что США и НАТО оказывают военную помощь Украине.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».