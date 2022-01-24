Боррель: Евросоюз ждет от США пояснений по эвакуации дипломатов из Украины

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз не планирует по примеру Соединенных Штатов эвакуировать семьи дипломатов с территории Украины. Об этом в понедельник, 24 января, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы Евродипломатии, чиновники Евросоюза ожидают пояснений от представителей США касательно причин принятого ими решения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Кроме того, американских граждан призвали на время отложить поездки на Украину.

Напомним, аналогичное решение было принято в отношении американских дипломатов в Алма-Ате во время беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года. В том случае Госдеп США объяснил разрешение на отъезд сотрудников генерального консульства Соединенных Штатов в Алма-Ате разрушением инфраструктуры, распространением коронавируса и угрозой новых беспорядков.