Генпрокуратура готовит иски о геноциде жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны

Ростовская область. 1942 год. Советские пехотинцы во время отражения атаки немецкой армии в районе Дона в ходе Великой Отечественной войны. Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС

Генпрокуратура России попросила суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в период Великой Отечественной войны они убили более 125 тысяч мирных жителей и военнопленных, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед подачей исков прокуроры провели масштабную работу в сотрудничестве со Следственным комитетом России и ФСБ. Они изучили архивные документы и материалы о фактах нахождения массовых захоронений мирных жителей периода ВОВ в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

По данным генпрокуратуры, в Ростовской области во время оккупации учредили прибывшие вслед за частями вермахта карательные подразделения. При них также создали вспомогательные структуры.

"В 1941–1943 годах они регулярно проводили расстрел мирного населения, а также военнопленных Красной Армии, применяли и другие методы уничтожения людей, практиковали нелегальные аресты советских граждан. Кроме этого, с их стороны имели место жестокие пытки и истязания, затем арестованных убивали, а тела скидывали в ямы. За годы временной оккупации Ростовской области немецко-фашистские захватчики и их пособники уничтожили как минимум 126 тысяч мирных граждан и военнопленных в СССР", – говорится в материалах прокуратуры.

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