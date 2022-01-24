Экс-депутат Рады Мураев заявил, что объявившее о его связях с Россией МИД Британии "подставили"

Евгений Мураев Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Великобритании в ситуации с объявлением экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева "пророссийским политиком" кто-то подставил, заявил сам политик в эфире телеканала Channel 4.

Он предположил, что бумаги о его якобы имевшихся связях с Россией британскому внешнеполитическому ведомству подсунул некто, кто был "неглубоко в теме".

"В любом случае, я либо дождусь все-таки опровержения, либо все-таки буду доказывать, наверное, свое право в суде, чтобы все понимали, чем руководствует министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки", - подчеркнул Мураев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Мураев получил сотни угроз после заявления министерства иностранных дел (МИД) Великобритании о его возможных связях с Россией.

Напомним, Мураев уже четыре года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд в Россию, а активы его отца на территории РФ заморожены.