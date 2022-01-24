МИД Украины назвал преждевременной эвакуацию части дипмиссии США из Киева

На Украине назвали преждевременной эвакуацию части дипмиссии США из Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины считает преждевременной эвакуацию части дипмиссии Соединенных Штатов Америки из Киева. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Там же отмечается, что американское посольство в Киеве продолжит работать в обычном режиме.

- Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения, — гласит текст заявления.

Кроме того, в заявлении говорится, что ситуация с безопасностью в последнее время не поменялась.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».

Позже член Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что эвакуация говорит о подготовке военной провокации со стороны Запада. Он также напомнил, что США и НАТО оказывают военную помощь Украине.