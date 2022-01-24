Теннисист Медведев победил Кресси и вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев Фото: REUTERS

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Australian Open, обыграв в четвертом круге американца Максима Кресси. Продолжительность игры составила 3 часа 27 минут.

Второй ракетке мира понадобилось четыре сета, чтобы выбить соперника из розыгрыша престижного соревнования.

В первом победа далась достаточно легко – 6:2, а вот в остальных развернулась упорная борьба. Второй сет также остался за Медведевым (7:6), а вот третий – за Кресси (6:7). В заключительный отрезок игры российский спортсмен победил со счетом 7:5.

Как ранее писал "КП-Спорт", на предыдущем этапе турнира Даниил Медведев в трех сетах сломил сопротивление Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (6:4, 6:4, 6:2). Встреча продолжалась 1 час и 57 минут. Медведев считается одним из главных фаворитов Australian Open.