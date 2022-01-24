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Политика24 января 2022 8:22

МИД РФ: Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме

Захарова не связывает эвакуацию американских дипломатов с переговорами Лаврова и Блинкена
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в понедельник, 24 января.

"Действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали", - уточнила Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Во внешнеполитическом ведомстве России не связывают решение Госдепа США о добровольной эвакуации дипломатов и членов их семей с территории Украины с ходом переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Как ранее писал сайт kp.ru, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что чиновники Евросоюза ожидают пояснений от представителей США касательно причин добровольной эвакуации американских дипломатов.