ДНР предложила военным Украины отказаться от боев в Донбассе, чтобы спасти свои жизни

В ДНР предложили военным Украины отказаться от военных действий на Донбассе, чтобы спасти свои жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин предложил украинским военным отказаться от военных действий, чтобы спасти свои жизни. Об этом говорится в соответствующем заявлении Басурина.

По его словам, ДНР обладает информацией о том, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. В частности, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков, а танковые батальоны Украины прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники.

- Украинским офицерам и солдатам, с целью сохранения своих жизней, предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования, — говорится в заявлении Басурина.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Вооруженные силы Украины могут провести атаку на промышленные объекты Донбасса, чтобы спровоцировать его на ответные действия. По его словам, диверсионные группы Киева продолжают находиться на линии соприкосновения. Вероятно, украинские военные предпримут «какие-то определенные шаги», отметил Пушилин. Он заявил, что Украина стянула к линии соприкосновения порядка 120 тысяч военнослужащих, при этом туда постоянно приходит военная техника. Как отметил политик, в ДНР готовы к нападению ВСУ. В самом Донецке агрессию против Украины не планируют, несмотря на «истерику» западных СМИ, добавил он.