Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что в 34 странах вакцинированы менее 10% населения

Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил мнение, что мир все еще далек от достижения 70-процентного охвата вакцинацией. Соответствующее заявление руководитель ВОЗ сделал на брифинге в Женеве в понедельник, 24 января 2022 года.

"Мы все еще далеки от достижения 70-процентного охвата во всех странах, - констатировал Гебрейесус. - 34 государства все еще не смогли вакцинировать и 10 процентов своего населения, а 86 государств вакцинировали менее 40 процентов".

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ вырос до 64,4 процента.

Напомним, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество, вступающее в третий год пандемии коронавирусной инфекции, добилось значительного прогресса в борьбе COVID-19, однако впереди еще "длинный путь" в решении этой задачи.