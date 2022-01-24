Захарова назвала странной и неумной информационную повестку США

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвал странной и неумной информационную повестку Соединенных Штатов Америки.

- Их информационно-политическая повестка странна, неумна, — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Так Захарова ответила на вопрос о возможной связи недавней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с решением Вашингтона эвакуировать часть американских дипломатов из Киева.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».

Позже аналогичное решение приняли власти Великобритании. В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что посольство страны в Киеве продолжит выполнять основную работу.