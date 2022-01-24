Фанаты "Спартака" и "Ростова" объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Фанаты "Спартака" и "Ростова" не планируют оформлять Fan ID Фото: Андрей ВДОВИН

Фанатские объединения футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Ростов" выпустили заявления, в которых говорится, что они отказываются от оформления паспортов болельщиков и не будут посещать матчи, на которых требуют предъявить Fan ID.

Как сообщает "КП-Спорт", фанаты "Спартака" будут бойкотировать матчи чемпионата России, Кубка России, домашние еврокубковые встречи и другие соревнования, где будет работать принудительная система прохода.

В московской команде ответили болельщикам, что расстроены из-за сложившейся ситуации.

"Болельщики "Спартака" — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды, - говорится в заявлении клуба. - При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме".

Фанаты "Ростова" также выступили с заявлением, в котором подтвердили решение отказаться оформлять Fan ID.

"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен", - подчеркнуло объединение болельщиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, закон о Fan ID начнет действовать с 1 июня 2022 года. Как сказано в документе, размещенном на портале правовой информации, Fan ID будет представлять собой электронный документ, необходимый для идентификации зрителя и других участников спортивного соревнования. Персонифицированная карта вводится в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Оформить Fan ID можно будет на портале госуслуг. Перечень официальных спортивных мероприятий, посещение которых возможно только по электронному паспорту болельщика, определит правительство. Организаторы соревнований будут обязаны передавать данные в информационную систему идентификации болельщиков.

Напомним, Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира в 2018 году. Данный документ должен был получить каждый болельщик для просвещения матчей.