Стоимость поддельных ковид-сертификатов резко взлетела из-за "омикрона"

Цены на поддельные QR-коды резко взлетели из-за "омикрона" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики ИБ-компании Check Point Research сообщили, что в конце декабря 2021 – начале января 2022 года цены на поддельные COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов на "черном рынке" выросли в несколько раз.

"Самый резкий скачок цен мы чаще всего наблюдали в США и Европе, преимущественно в Великобритании. Цены в России выросли так же резко. Нам называли стоимость между $75 и $500", – пояснил эксперт по безопасности компании Лиад Мизрахи в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалисты связывают возросший спрос с распространением штамма "омикрон".

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказывала "Российской газете", что в случае использования поддельных QR-кодов гражданам грозит уголовная ответственность по статье 236.1 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напоминал, что за использование поддельных QR-кодов может грозить до двух лет лишения свободы.

«Если при этом возникает угроза заражения других граждан, то подлежит применению часть 1 статьи 236 УК РФ с максимальной ответственностью до двух лет лишения свободы», - цитирует парламентария телеканал "360".