Исследование: 74% россиян потратили в новогодние каникулы больше обычного Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики Авито и GigAnt рассказали, что во время новогодних праздников затраты увеличились у 74% россиян.

Отмечается, что для покрытия возросших расходов россияне предпочитают экономить (45%), откладывать крупные покупки (31%), взять подработку (22%) или дополнительную нагрузку на основной работе (13%), рассказывает "Газета.ru".

Значительная часть расходов пришлась на подарки родным и близким, досуг и развлечения во время длительных выходных. В среднем расходы на подарки составляют около 2 000 – 6 000 рублей.

Ранее стало известно, что почти 40% россиян в праздничные дни предпочли лежать на диване и смотреть телевизор, 25% решили навестить своих родных и увидеться с друзьями и лишь 6% опрошенных выбрались на природу или занимались ремонтом, передает Life.ru.

Накануне наркологи в беседе с RT рассказали об увеличении спроса на свои услуги в период, а также после январских праздников. Главный врач клиники "Нейро-Пси" Владимир Каторгин отметил, что тема излишнего употребления алкоголя актуальна как в сами праздники, так и после.